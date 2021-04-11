منشا كورونا
خلية مصابة بفيروس كورونا

مسؤول أمريكي: الصين تسببت بتفاقم أزمة كورونا

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن عدم تعاون الصين مع خبراء منظمة الصحة العالمية تسبب في أزمة تفاقم وباء كورونا.

وتلقي تصريحات بليكن، بظلالها على النقد الذي وجهه أعضاء آخرون في إدارة الرئيس جو بايدن بشأن عدم التزام الصين بالشفافية في الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون “إن.بي.سي”، قال بلينكن: أعتقد أن الصين تعلم أنها لم تفعل ما كان ينبغي أن تفعله في المراحل المبكرة من كورونا.

وأشار إلى أن الصين لم تسمح بدخول الخبراء الدوليين كما لم تقدم المعلومات في الوقت المناسب لتحقيق الشفافية المطلوبة مشيرا الى ان ذلك تسبب في “خروج الفيروس عن السيطرة بشكل أسرع وتسبب حسب اعتقادي في نتائج أكثر فظاعة، مما كان سيحدث في ظروف أخرى”.

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