وزارة الصحة تُعزز الإجراءات الوقائية المتعلقة باستخدام لقاح “استرازيتنيكا”

هبة بريس- الرباط

وجهت وزارة الصحة المغربية، مراسلة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، في السادس من أبريل المنصرم، إلى مركز مكافحة السموم واليقظة الدوائية التابع لقسم الوبائيات ومكافحة الأمراض، أوصت فيها باعتماد عدد من الإجراءات الخاصة في استخدام لقاح “استرازينيكا”، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية المتعلقة باستخدام اللقاح.

وأوصت الوزارة في مراسلتها ، بتعزيز قياس ضغط الدم بشكل منهجي قبل التطعيم، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مع تذكير المرضى الذين يتناولون مضادات التخثر بعدم التوقف عن تلقي دوائهم قبل التطعيم، بالإضافة إلى تقديم اللقاح بحذر من خلال حقنة دقيقة، ثم الضغط بقوة على موقع الحقن (بدون فرك) لمدة دقيقتين على الأقل.

ونبهت الوزارة في مراسلتها الى التأكد من حقن اللقاح في العضلة، مما يمنع الإبرة من ملامسة الأوعية الدموية الصغيرة، فضلاً عن توفير الرعاية لحالات اضطرابات التخثر وحالات الانصمام التخثري التي تم الإبلاغ عنها بعد التطعيم ضد فيروس كورونا 19، الإضافة إلى الاستمرار في المراقبة والتحقق والتقييم لجميع حالات اضطرابات التخثر بعد التطعيم.

ودعت الوزارة في مراسلة المديرية، مهنيي الصحة إلى تعزيز المراقبة عن بُعد، بَعد التطعيم، والتبليغ عند تسجيل حالات سلبية، عبر منصة Yakadaliqah، بالإضافة إلى مشاركة البيانات المتعلقة باللقاحات مع المواطنين بشكل دوري.

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