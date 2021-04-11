مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان
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دول عربية تُعلن غرّة رمضان الثلاثاء المقبل

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أعلنت العديد من الدول العربية أن يوم الثلاثاء المقبل، هو غرة شهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال مع غروب شمس اليوم الأحد، حيث قالت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وأن أول أيام رمضان سيكون الثلاثاء المقبل، فيما اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الأمر ذاته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال رمضان ليكون غدا هو المتمم لشهر شعبان، أما ديوان الوقف السني في العراق، أعلن هو الآخر أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام الشهر الفضيل.

وفي أستراليا أعلن مجلس أئمة المسلمين أن يوم الثلاثاء 13 أبريل/ نيسان أول أيام رمضان.

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