وفاة رضا الساقي لاعب نجم الشباب البيضاوي وسط المقابلة
هبة بريس- رياضة
عرفت مقابلة نجم الشباب البيضاوي، وحسنية بنسليمان اليوم الأحد، عن منافسات الجولة 16 من بطولة الهواة 1 شطر الشمال، وفاة اللاعب رضا الساقي أثناء مشاركته في المقابلة المذكورة.
ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه من الإختناق إلا أن الوقت لم يسعفهم ليلفظ بذلك رضا الساقي آخر أنفاسه.
وشكلت وفاة اللاعب صدمة داخل الأوسط الكروية الوطنية، وخاصة في أقسام الهواة.
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تعليق واحد
بعد مشاهدتي لفيديو لقطة سقوط اللاعب لم يتدخل اي فريق طبي بسرعة لانقاذ اللاعب خاصة أن الدماغ يحتاج كمية الأكسجين بسرعة واعضاء اخرى لكي لاتموت ،هنا اللامبالاة للفريق الطبي أولا ثم سيارة الإسعاف بالمغرب اغلبها غير مجهز طبيا وكأنها مثل الخطاف.لابد من إعادة النظر في إعادة تكوين الفريق الطبي لكي يتدخل بسرعة والنجاح تام.رغم انه قدر الانسان انتهى لابد من العنصر البشري ان يتدخل في الوقت المناسب كلما تأخر كلما تتناقص فرص النجاة.