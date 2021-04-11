وفاة رضا الساقي لاعب نجم الشباب البيضاوي وسط المقابلة

هبة بريس- رياضة

عرفت مقابلة نجم الشباب البيضاوي، وحسنية بنسليمان اليوم الأحد، عن منافسات الجولة 16 من بطولة الهواة 1 شطر الشمال، وفاة اللاعب رضا الساقي أثناء مشاركته في المقابلة المذكورة.

ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه من الإختناق إلا أن الوقت لم يسعفهم ليلفظ بذلك رضا الساقي آخر أنفاسه.

وشكلت وفاة اللاعب صدمة داخل الأوسط الكروية الوطنية، وخاصة في أقسام الهواة.

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