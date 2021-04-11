شاطئ الحسيمة يلفظ جثة مُتحللة

هبة بريس- مكتب طنجة

لفظت أمواج شاطئ مدينة الحسيمة، صباح اليوم الاحد 11 ابريل 2021، جثة في وضعية متقدمة من التحلل.

وقد جرى نقل الجثة التي يرجح أنها لمهاجر ينحدر من دول جنوب الصحراء، الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بالحسيمة، قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

وفتحت المصالح الامنية بحثا تحت اشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات، تواجد الجثة في هذا المكان، وحول ما اذا كانت القضية تتعلق بغرق اثناء محاولة للهجرة السرية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0