مدريد: أرباب المطاعم
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مدريد: أرباب المطاعم المغاربة يستعدون لتقديم وجبات الإفطار مجانا

منذ 9 ساعات
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في بادرة طيبة أعلنت صاحبة مطعم فاخر يتواجد بإحدى البلدات المتاخمة للعاصمة مدريد نيتها في تقديم وجبات إفطار مجانية للصائمين طيلة شهر رمضان المبارك.
ورغم الركود التجاري وقلة الزبائن التي يعاني منها قطاع المطاعم والمقاهي بسبب إنعكاسات فيروس كورونا المستجد، نجد أن تمة أشخاص يتميزون بروح التكافل والتضامن ولو في عز الأزمة الخانقة وقلة الموارد المالية التي من شأنها أن تغطي جزءا ولو يسيرا من هذه العملية الخيرية.

مقهى ومطعم ” لوس مايسطروس” المتواجد في أحد الشوارع الرئيسية لبلدة ” فوينلابرادا” سيتكفل بإفطار ثلاثين صائما يوميا وبصفة منتظمة، إذ سيستفيذ من هذه الحملة عدد كبير من المسلمين من مختلف الجنسيات.

موقع “هبة بريس” إنتقل إلى المطعم للوقوف على الإستعدادات الجارية لمرور هذه الحملة في أجزاء عادية، حيث أكدت صاحبة المشروع الذي افتتح في وجه العموم منذ سنتين ان الغاية من تقديم الوجبات مجانا تدخل في صميم تعاليم الدين الإسلامي الذي جعل من الشهر الفضيل مناسبة للتكافل والإحساس بالآخرين ، كما طالبت عبر الموقع كل من يريد المساهمة في هذه الحملة الإتصال بإدارة المطعم بغية إستفاذة أكبر عدد من هذه البادرة الرمضانية الطيبة.

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تعليق واحد

  1. dear sir and mme thank you so much for organizing a free breakfast for fasting people.
    it is really a very good thing. for sure God will compensate you in a way you will not imagine it. unfortunately i can not participate or help. if i have i will do it with pleasure.
    many thanks
    BRAHIM EL MODIZ (TAZARIN ZAGORA)

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