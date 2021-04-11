الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين
الصورة تعبيرية

الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

منذ ساعتين
0
هبة بريس ـ وكالات

سلمت السلطات الصينية، كوريا الجنوبية، 4 هاربين مدرجين على القائمة الحمراء للإنتربول، متهمين بعملية احتيال تبلغ قيمتها قرابة 900 مليون دولار.

وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم أقاموا عمليات في تيانجين شمال الصين في يوليو من العام الماضي وانتحلوا صفة موظفين في القطاع المالي في جمهورية كوريا، وحصلوا على 995 مليون وون أو حوالي 887 ألف دولار أمريكي، من خلال عمليات الاحتيال، وأنهم مطلوبون من قبل وكالات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية، كما أنهم مدرجون على القائمة الحمراء للإنتربول.

ووفق وكالة “شينخوا” الصينية، فإنه خلال الأعوام الأخيرة، أولت الشرطة الصينية اهتماما كبيرا لملاحقة عمليات الاحتيال التي تتم من خلال الاتصالات العابرة للحدود، وعززت التعاون مع الإنتربول وقوات الشرطة في دول أخرى.

وأوضحت الشرطة في تيانجين أن التعاون الوثيق بين الشرطة الصينية ونظيرتها في كوريا الجنوبية أظهر ثقتهما وعزمهما على مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

منذ 4 ساعات
Photo of دراسة : سلالة كورونا الجنوب إفريقية تخترق لقاح “فايزر”

دراسة : سلالة كورونا الجنوب إفريقية تخترق لقاح “فايزر”

منذ 6 ساعات
Photo of البرازيل.. قرية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم

البرازيل.. قرية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم

منذ 7 ساعات
Photo of تونس.. الحكومة تتبرع بنصف راتبها لصالح “فقراء كورونا”

تونس.. الحكومة تتبرع بنصف راتبها لصالح “فقراء كورونا”

منذ 17 ساعة
Photo of 23 معتقلاً من “الحراك” يضربون عن الطعام بالجزائر

23 معتقلاً من “الحراك” يضربون عن الطعام بالجزائر

منذ 17 ساعة
Photo of 18 مرشحا لرئاسة البيرو

18 مرشحا لرئاسة البيرو

منذ 17 ساعة
Photo of إصابة 6 أشخاص بتبادل لإطلاق النار بولاية تكساس

إصابة 6 أشخاص بتبادل لإطلاق النار بولاية تكساس

منذ 18 ساعة
Photo of “مناورات ضد العدو”..جيش الجزائر يُحارب الفراغ بالذخيرة الحية

“مناورات ضد العدو”..جيش الجزائر يُحارب الفراغ بالذخيرة الحية

منذ 18 ساعة
Photo of “بوكس” المتطرف يتهم قوارب مغربية بالصيد في مياه سبتة المحتلة

“بوكس” المتطرف يتهم قوارب مغربية بالصيد في مياه سبتة…

منذ 18 ساعة
Photo of الجزائر.. الجيش يستنزف ثروة البلاد ويسكت الشعب بقنينات الزيت

الجزائر.. الجيش يستنزف ثروة البلاد ويسكت الشعب بقنينات الزيت

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق