توقيف ”أفراد عصابة“ تنصب على التجار بصفات مسؤولين بالعيون

هبة بريس ـ العيون

ألقت المصالح الأمنية بمدينة العيون في وقت متأخر من ليلة السبت-الأحد القبض على ستة أشخاص يشتبه في تكوينهم لعصابة إجرامية وانتحال صفة والنصب والاحتيال، بعدما حاولوا النصب على تجار بالسوق النموذجي منتحلين صفات مسؤولين وأسماء أعيان بالمدينة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فإن المشتبه فيهم قدموا في سيارة حمراء اللون، ودخلوا للسوق مستهدفين أحد تجار السمك بحيث طلبوا منه منحهم ما يعادل خمسة عشر ألف درهم من السمك لفائدة أحد أعيان المدينة المسمى ”الحاج“

وأضافت ذات المصادر أن كاميرات المراقبة رصدت المعنيين بالأمر في وقت سابق وهم يقومون بنفس العملية، بعدما نصبوا على بائع دجاج، بحيث سهل التعرف عليهم من طرف الأمن الخاص الذين سارعوا لمحاصرتهم وتوقيفهم بتعليمات وإشراف من طرف رئيس الدائرة الحضرية الثالثة بمدينة العيون، الباشا الشاب هشام بوهراز، الذي هرع على الفور لمكان الواقعة مع إبلاغه المصالح الأمنية التي حلت هي الأخرى بعين المكان.

واسترسلت مصادرنا أن العصابة هاته كانت تعمد إلى الاتصال هاتفياً بشخص يقلد صوت أحد أعيان المدينة المعروف ب”الحاج“، ويتحدث مباشرة مع التاجر ويؤكد له الطلب الذي تقدم به أفراد العصابة، وهي الطريقة التي تم النصب من خلالها على بائع دجاج وبعض الضحايا الآخرين.

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