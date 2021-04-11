مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

هبة بريس ـ وكالات

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد الاثنين، “هو المكمل لشهر شعبان (الهجري)، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021”.

وهنأ كبير مفتي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، عامة المسلمين بقرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن “أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غد الاثنين”، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة إبراهيم أبو محمد.

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