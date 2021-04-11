“هزالة” معاشات الأرامل والمتقاعدين تجر بنشعبون للمساءلة بالبرلمان
جرت النائبة البرلمانية غيثة بدرون عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بنشعبون للبرلمان وذلك من خلال سؤال كتابي اوجهته الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول الرفع من معاشات بعض المتقاعدين والأرامل بالمغرب.
وقالت بدرون في سؤالها أن العديد من المتقاعدين والأرامل يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، نظرا لغياب الاهتمام بهم، وهزالة المعاشات التي يحصلون عليها. وأوضحت البرلمانية البامية، أن تلك المعاشات تصل بالنسبة للمتقاعدين إلى ما يقارب 1000 درهم على الأقل، وللأرامل إلى 600 درهم وأحيانا أقل، متساءلة “هل ستبلي هذه المعاشات حاجيات متقاعد في سن الشيخوخة وأرملة دون سند؟”.
وساءلت البرلمانية الوزير بنشعبون، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنصاف هذه الفئة وإعادة النظر في هذه المعاشات لتلبي الحاجيات الأساسية لهؤلاء المواطنات والمواطنون. الأرامل البام المتقاعدين المغرب غيثة بدرون مجلس النواب محمد بنشعبون معاشات إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام
تعليق واحد
انا واحد من موظفي وزارة البريد والمواصلات منذ سنة 1982 لرتبة مساعد ثقتي، بعدها ادمجونا في المكتب الوطني للبريد والمواصلات سنة 1984،وفي سنة 2004 تم إدماجنا بالشركة الوطنية للاتصالات ودون مراعاة مصارنا وخلاصة القول وبعد36 سنة من العمل وبعد احالتي على التقاعد تفاجئت بمبلغ معاشي وحسب دراسته تبين لي بأن السنوات التي قضيتها مع الشركة كانت غير محسوبة ،لماذا ؟ لأن هناك خطأ بين الصندوق المغربي للتقاعد وشركة اتصالات المغرب .والضحية هو انا وامثالي. ومن يزعم مسائلة المدير أحيزون عن هذه الواقعة بل السلطة الرابعة نفسها تبقى ملتزمة الصمت.