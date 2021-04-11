“هزالة” معاشات الأرامل والمتقاعدين تجر بنشعبون للمساءلة بالبرلمان

هبة بريس ـ الرباط

جرت النائبة البرلمانية غيثة بدرون عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بنشعبون للبرلمان وذلك من خلال سؤال كتابي اوجهته الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول الرفع من معاشات بعض المتقاعدين والأرامل بالمغرب.

وقالت بدرون في سؤالها أن العديد من المتقاعدين والأرامل يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، نظرا لغياب الاهتمام بهم، وهزالة المعاشات التي يحصلون عليها. وأوضحت البرلمانية البامية، أن تلك المعاشات تصل بالنسبة للمتقاعدين إلى ما يقارب 1000 درهم على الأقل، وللأرامل إلى 600 درهم وأحيانا أقل، متساءلة “هل ستبلي هذه المعاشات حاجيات متقاعد في سن الشيخوخة وأرملة دون سند؟”.

وساءلت البرلمانية الوزير بنشعبون، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنصاف هذه الفئة وإعادة النظر في هذه المعاشات لتلبي الحاجيات الأساسية لهؤلاء المواطنات والمواطنون. الأرامل البام المتقاعدين المغرب غيثة بدرون مجلس النواب محمد بنشعبون معاشات إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

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