ريال مدريد يهزم برشلونة في كلاسيكو ناري

هبة بريس- القسم الرياضي

حسم فريق ريال مدريد، كلاسيكو الأرض، بعد فوزه مساء اليوم السبت 10 أبريل على نادي برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

واقتسم النادي الملكي بهذا الفوز صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع أتلتيكو مدريد بعدما تغلب على ضيفه برشلونة 2-1 السبت على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في المرحلة الـ30 من المسابقة.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 13 ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، رد برشلونة بهدف وحيد سجله المدافع أوسكار مينغيزا في الدقيقة 60.

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