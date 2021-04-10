مظاهرات جديدة في الجزائر ضد الجيش والنظام
الصورة من الأرشيف

23 معتقلاً من “الحراك” يضربون عن الطعام بالجزائر

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أعلن 23 موقوفا اعتقلوا إثر مسيرة للحراك الاحتجاجي في الجزائر إضرابا عن الطعام منذ الأربعاء، وفق ما أفادت السبت لجنة دعم لمساجين الرأي.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في فيسبوك “السبت 10 أبريل 2021، يخوض 23 معتقلا لليوم الرابع إضرابا عن الطعام في سجن الحراش (في العاصمة) انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 أبريل”.

وأوقف 24 شخصا في الثالث من أبريل، أضرب 23 منهم عن الطعام، وهم متهمون بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح” خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.

وعاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة باسقاط “النظام” الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

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