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“بوكس” المتطرف يتهم قوارب مغربية بالصيد في مياه سبتة المحتلة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس- مكتب طنجة

اتهم حزب “بوكس” الاسباني اليميني المتطرف الفرصة، قوارب صيد تقليدية مغربية بالصيد في مياه ثغر سبتة السليبة.

واعتبر الحزب المتطرف أن 6 قوارب مغربية للصيد التقليدي ، قامت بممارسة أنشطة صيد قرب منطقة “سانتا كاتالينا،” بساحل سبتة المحتلة، دون مساءلة الحكومة، عبر البرلمان.

وفي جواب للحكومة الاسبانية بخصوص عدم التنديد رسميا بتوغل قوارب الصيد المغربية، قالت أنه ليس لديها دليل على عمليات التوغل التي قامت بها قوارب الصيد المغربية في مياه الثغر السليب .

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