درك طانطان يحبط محاولة لتهريب الأطنان من الحشيش

أشعبان لحبيب – هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن عناصر الدرك الملكي بإقليم طانطان، قد تمكنت عصر اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، كانت معدة لنقلها صوب أوروبا.

الكمية المحجوزة كانت محملة ومخبأة، بعناية على متن ثلاثة سيارات رباعية الدفع، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بإقليم طانطان، من أجل محاربة التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضحت مصادر “هبة بريس” ، أن العملية تمت بتراب جماعة أبطيح” ضواحي طانطان، وخلال تفتيش المركبتين اللتين أثارتا شكوك دورية عناصر الدرك الملكي، ومكنت العملية من حجز أربعة اطنان و800 كيلوغرام من مخدر الحشيش وتوقيف شخص واحد بعد محاولته الفرار.

وفي الوقت الذي تمكن فيه آخرون، من الفرار وسط الصحراء و إلى وجهة مجهولة، حيث فتحت المصالح الدركية،تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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