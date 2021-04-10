الصورة تعبيرية

درك طانطان يحبط محاولة لتهريب الأطنان من الحشيش

منذ 3 ساعات
1

أشعبان لحبيب – هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن عناصر الدرك الملكي بإقليم طانطان، قد تمكنت عصر اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، كانت معدة لنقلها صوب أوروبا.

الكمية المحجوزة كانت محملة ومخبأة، بعناية على متن ثلاثة سيارات رباعية الدفع، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بإقليم طانطان، من أجل محاربة التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضحت مصادر “هبة بريس” ، أن العملية تمت بتراب جماعة أبطيح” ضواحي طانطان، وخلال تفتيش المركبتين اللتين أثارتا شكوك دورية عناصر الدرك الملكي، ومكنت العملية من حجز أربعة اطنان و800 كيلوغرام من مخدر الحشيش وتوقيف شخص واحد بعد محاولته الفرار.

وفي الوقت الذي تمكن فيه آخرون، من الفرار وسط الصحراء و إلى وجهة مجهولة، حيث فتحت المصالح الدركية،تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: عملية تنقيط عادية، تطيح بمبحوث عنه لدى الأنتربول

أكادير: عملية تنقيط عادية، تطيح بمبحوث عنه لدى الأنتربول

منذ 31 دقيقة
Photo of عمال المقاهي خلال رمضان …وضعية متأزمة وتجاهل حكومي

عمال المقاهي خلال رمضان …وضعية متأزمة وتجاهل حكومي

منذ ساعة واحدة
Photo of الإقبال على الجلابة الوزانية استعدادا لشهر رمضان

الإقبال على الجلابة الوزانية استعدادا لشهر رمضان

منذ ساعتين
Photo of برمجة رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط إلى الجزيرة الخضراء

برمجة رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط إلى الجزيرة…

منذ 3 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 601 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 601 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل740 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل740 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 6 ساعات
Photo of النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير الوقائية

النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير…

منذ 6 ساعات
Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

منذ 6 ساعات
Photo of رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء

رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي…

منذ 7 ساعات

تعليق واحد

  1. si vous êtes vraiment des vrais hommes de droit, allez à la source et bloquer toutes les productions de ce poison, ce n’est pas commode chaque les gendarmes et policiers mettent la main sur des cargaisons, par ci par là, il faut éradiquer une fois pour toute ce poison si vous avez le courage et l’abnégation.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق