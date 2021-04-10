برمجة رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط إلى الجزيرة الخضراء

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت سفارة إسبانيا بالمغرب أمس الجمعة، عن تنظيم رحلة بحرية جديدة من المغرب إلى إسبانيا يوم غد الأحد 11 أبريل الجاري.

وبحسب تدوينة لسفارة إسبانيا بالمغرب على صفحتها الرسمية على”الفايسبوك”، ستنطلق الرحلة من ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء الجزيرة الخضراء، وذلك يوم غد الاحد 11 أبريل الجاري.

وأوضحت سفارة إسبانيا بالرباط، أن الرحلة تهم أساسا المواطنين الحاملين للجنسية الإسبانية أو الأشخاص المتوفرين على إقامة باسبانيا.

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تعليق واحد

  1. Ab9aw atfidona fwa9t mabakir bach na9adro ndiro ta7alil wchokran

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