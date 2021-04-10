بعد استقطابه لأبرشان.. أخنوش يحدث “زلزالا” سياسيا بطنجة
شكّل قرار رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، عبد الحميد ابرشان، الانتقال الى حزب التجمع الوطني للاحرار ، مفاجأة من العيار الثقيل، بل دفع بعدد من المتتبعين للشأن السياسي بعاصمة البوغاز الى تسميته ب”الزلزال” السياسي.
مصادر “هبة بريس” كانت قد كشفت أن جلسة جمعت رئيس حزب التحمع الوطني للاحرار عزيز اخنوش، بعبد الحميد أبرشان وعدد من قيادات” الحمامة” بالجهة، أسفرت عن اتخاذ رئيس اتحاد طنجة لكرة القدم قرارا بالنزول من صهوة الحصان وارتداء ثوب الاحرار في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
المصادر ذاتها أكدت ان قرار أبرشان دفع بقيادات حزبية أخرى على رأسها حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري بإقليم طنجة-أصيلة، الى عقد لقاء بمنزل المنعش العقاري والرئيس الجهوي لحزب الحصان، محمد الزموري، بغية تقييم عمل المرحلة المقبلة واستقراء التحالفات الممكنة ومناقشة الوضع السياسي بعروس الشمال.
2 تعليقات
إكدي عليكم الكداب واش هاد السياسيين عندهم شي مبدأ اللي عطاهم كثر إبدلو.
الغريب ان وزير الفلاحة يصول و يجول في ربوع المغرب كله و شكلت مشاريع حكومية اغلب جولاته الأخيرة ولم يجرؤ احد من السياسيين على انتقاذ رئيس حزب الأحرار بينما نجد بعض الصحف كلما حرك مسؤول جماعي آلية للجماعة إلا و يربط الأمر مباشرة بالحملات الأنتخابية السابقة لآوانها !!و يتكلمون عن تخليق الحياة السياسية .؟ الحاصول كية اللي كيتقاتل على طرف د الخبز ام هاد السياسيين همهم هو يعمرو الكاميو بالمتردية و النطيحة و الشايطة .,.