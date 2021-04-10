بعد استقطابه لأبرشان.. أخنوش يحدث “زلزالا” سياسيا بطنجة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

شكّل قرار رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، عبد الحميد ابرشان، الانتقال الى حزب التجمع الوطني للاحرار ، مفاجأة من العيار الثقيل، بل دفع بعدد من المتتبعين للشأن السياسي بعاصمة البوغاز الى تسميته ب”الزلزال” السياسي.

مصادر “هبة بريس” كانت قد كشفت أن جلسة جمعت رئيس حزب التحمع الوطني للاحرار عزيز اخنوش، بعبد الحميد أبرشان وعدد من قيادات” الحمامة” بالجهة، أسفرت عن اتخاذ رئيس اتحاد طنجة لكرة القدم قرارا بالنزول من صهوة الحصان وارتداء ثوب الاحرار في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المصادر ذاتها أكدت ان قرار أبرشان دفع بقيادات حزبية أخرى على رأسها حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري بإقليم طنجة-أصيلة، الى عقد لقاء بمنزل المنعش العقاري والرئيس الجهوي لحزب الحصان، محمد الزموري، بغية تقييم عمل المرحلة المقبلة واستقراء التحالفات الممكنة ومناقشة الوضع السياسي بعروس الشمال.

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