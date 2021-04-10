الجيش الجزائري يوزع قنينات زيت على المواطنين

الجزائر.. الجيش يستنزف ثروة البلاد ويسكت الشعب بقنينات الزيت

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- الرباط

يبدو أن الجزائر على مقربة من الهاوية، فبعد أزمة نقص السيولة النقدية في مراكز البريد في الجزائر، تراءت مشكلة أخرى تتعلق باختفاء زيت المائدة من الأسواق في الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفع مؤسسة الجيش – الحاكم الفعلي للجزائر- الى النزول للشارع وتوزيع قنينات زيت على الشعب المغلوب على أمره خوفا من ثورة جياع قد تأتي على الأخضر واليابس ببلاد الغاز والبترول.

وقد أظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدى تدافع الناس بالقوة على المتاجر لاقتناء قنينات من هذه المادة، مادفع بعدد من الاصوات داخل الجزائر الى التساؤل حول مآل الأموال الطائلة التي تجنيها الجارة الشرقية كعائدات غاز وبترول.

وفي الوقت الذي كان من المفروض أن يركز فيه حكام المرادية على توفير المواد الاساسية للشعب الجزائري الشقيق، أفرغت الملايير في شراء أسلحة جزء كبير منها أضحى بضاعة رخيسة في سوق الخردة فيما أستنزف الجزء الباقي – ولايزال- في مناورات وهمية ضد عدو كلاسيكسي يشكل عقدة أبدية لجنرالات يجثمون على صدور الحرائر من الجزائريين.

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تعليق واحد

  1. و المسيطرون على الثروة و السلطة في المغرب الا يستنزفون خيرات الوطن و يسحلون اسرة التعليم الشيء الذي لم يقم به جنرالات الجزائر الذين يكرمون اساتذتهم اما جنرالالات المغرب فلهم رخص الصيد في اعلي البحار و ضيعات تمتد على مد البصر ناهيك عن الارصدة في الداخل و الخارج و المخزن يضحك ٦لى المغاربة بقفة بها زيت و سكر و دقيق فكفى من ترويج المغالطات و وضع النظام المغربي فوق نظام الجزائر و هو اسوء منه

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