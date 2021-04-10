تونس تتراجع عن تمديد حظر التجوال بعد احتجاجات

منذ 16 ساعة
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هبة بريس- وكالات

تراجعت الحكومة التونسية اليوم السبت عن بعض الإجراءات التي أعلنتها في إطار حزمة من التدابير الصحية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بطلب من الرئيس قيس سعيد، وتحت ضغط المنظمات الوطنية، وأصحاب المهن الصغرى الذين هددوا بالتمرد والعصيان.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في تصريحات للصحفيين مساء امس على هامش زيارته لمحافظة قابس بجنوب شرق البلاد، إنه “بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتم تعديل توقيت حظر التجول الليلي”.

وقررت الحكومة أن يكون حظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، هو التوقيت الذي كان معمولا به قرار التمديد، ويبدأ سريانه اليوم السبت

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تعليق واحد

  1. المغاربة لدواا ياكل الدوااا حسبنا الله ونعم الوكيل

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