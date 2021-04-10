أصالة نصري

أصالة تخرج عن صمتها و تكشف حقيقة زواجها

منذ 10 دقائق
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نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت النجمة السورية أصالة بطريقة غير مباشرة، الاشاعات التي تفيد زواجها بنائب برلماني مصري يصغرها بثلاث سنوات.

و وجهت أصالة لمتابعيها رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث كتبت :” لأني لا أخبي عنكم معلومة وأعتقد أي خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا بينكم موجودة”.

و واصلت قائلة :”وبناء عليه اليوم خطبة ابنتي شام على شاب خلوق ومهذب وأهم شي بيخاف من الله، وهذا الفرح شاغلني، بالإضافة لمسؤولياتي تجاه أولادي وشغلي وعائلتي وأصدقائي المقربين”.

واختتمت :”لما يكون فيه شي جديد سأخبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يارب العالمين”.

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