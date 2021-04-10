بعد رحيل والدها…بسمة بوسيل “قسوة العالم أنهكتني”

نجلاء مزيان : هبة بريس

بكلمات مؤثرة، اعربت خريجة برنامج ستار أكاديمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن حزنها العميق عقب فقدانها والدها.

و نشرت بوسيل تدوينة عبر خاصية ستوري جاءت كالتالي:”في كل ليلة أترك باب حلمي مفتوحا، فيا زائري أقبل فمرارة فقدك اذابتني، وقسوة العالم انهكتني فيا رب بحجم شوقي لابي وحبي له اغفر ذنبه ووسع مدخلة وأنر قبره وآنسه في وحدته”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل، كانت قد أعلنت الاسبوع الفارط، عن خبر وفاة والدها بعد معاناته الطويلة مع المرض.

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