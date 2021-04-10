رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء
هبة بريس
أفاد مصدر حكومي، أنه في سياق تنزيل قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442، تم الشروع في عقد لقاءات تنسيقية بين السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، يضيف ذات المصدر، وأخذا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة نظرا للوضعية الوبائية ببلادنا، فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء.
كما تقرر مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة المصلين في المساجد المفتوحة خلال صلوات الظهر والعصر والمغرب.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
5
5
8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…الله المستعان
والله حتى كيسعاو لشي فتنة المساجد باغين يضمنو صحة المصلين والحافلات وسيارات الاجرة والاسواق عادي والحمامات ووووو كثير اسأل الله ان ينتقم من من لهم يد في محاربة الدين
حسبنا الله ونعم الوكيل
ومن اظلم ممن منع مساجد الله اي يذكر فيها اسمه وسعى في حروبها.اولاءك ما كان لهم ان بدخولها الا خايفين.لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.وهذه الأمراض التي أصابت الكثير من المسؤولين في بلادنا خيرا دليل .وسترون العجب العجاب بعد رمضان.فانتظرو يا اعداء الله.
اللهم انا هذا لمنكر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفر
رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء
كلمة “خلال” لم تستعمل هنا استعمالا صحيحا؛ الشيء الذي أفسد معنى العنوان. والصواب هو: لقاءات تتدارس إغلاق المساجد بعد صلاتَي العشاء والفجر.
نعلة الله على القوم الظالمين
قرار الحكومـة القـاضي بحظـر التنقـل الليـلي والإغـلاق على الصعيد الوطني نــزل كـالصاعقـة عـلى الشـعب المغـربي ،والإغــلاق والحظـر من الساعة الثامنـة ليـلا إلى الساعـة السادسـة صباحـا خـلال شهــر رمضــان 1442هـ .والحـكومـة والسلطات المحـلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة ، انطـلاقـا مـن اللجنـة اللاعـلميـة هـي الـتي تـتحمــل وزر هـذا الحـظـر والإغـلاق . يمنـعــون إقامــة صلاة التراويـح وصلاتي العشــاء و الفـجـر بالمسـاجـد خــلال شهـر رمضـان لهـذه السنـة نظـرا للوضعية الوبائيـة المتـفشـيـة ببـلادنـا إلا فـي المسـاجد خـلال صـلاتي الفجـر والعشـاء كمـا يـدعــون…
نقـول لـهــؤلاء إذا بقيتــم عـلى هـذا الحــال ولـم تـغيـروا مــا بأنفسـكم فسـوف تــرون أكثــر مـا أصــابنـا ومـا لا يحمــد عقبـــاه…ولا حــول ولا قــوة إلا بالله العـلي العظيـم ، وحسبنـا الله ونـعـم الوكيــل …