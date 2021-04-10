بسبب تدوينته “المثيرة للجدل”.. اعتقال الحنودي ووضعه رهن الحراسة النظرية

هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي باقليم الحسيمة، اعتقلت قبل قليل، رئيس جماعة لوطا، المكي الحنودي.

وحسب ذات المصدر، فقد تم وضع الحنودي بالمركز القضائي للدرك بالحسيمة رهن الحراسة النظرية، حيث سيتم تقديمه أمام أنظار وكيل الملك يوم الاثنين.

هذا ويشار الى أن النيابة العامة بالحسيمة، أعلنت يوم الخميس، فتح بحث حول تدوينة رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة،المكي الحنودي.

وجاء في بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.. وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة.. وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.

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