المكي الحنودي

بسبب تدوينته “المثيرة للجدل”.. اعتقال الحنودي ووضعه رهن الحراسة النظرية

منذ 7 ساعات
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هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي باقليم الحسيمة، اعتقلت قبل قليل، رئيس جماعة لوطا، المكي الحنودي.

وحسب ذات المصدر، فقد تم وضع الحنودي بالمركز القضائي للدرك بالحسيمة رهن الحراسة النظرية، حيث سيتم تقديمه أمام أنظار وكيل الملك يوم الاثنين.

هذا ويشار الى أن النيابة العامة بالحسيمة، أعلنت يوم الخميس، فتح بحث حول تدوينة رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة،المكي الحنودي.

وجاء في بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.. وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة.. وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.

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‫5 تعليقات

  1. ان لله و ان اليه راجعون يا اخوة اقراء اربع على بلادنا

  2. حرام ان يكون الحمودي رهن الاعتقال، وان يكون من دمر البلد و مستقبل البلد في حالة سراح اتكلم هنا عن الباكوري ربما لانه صديق الهمة

  3. صدعتوا رؤوسنا بالحريات الموجودة في هذا الأجمل بلد في العالم. وهذا أكبر دليل على هذه الحرية.
    في الدول الحقيقية تكلم كما تريد وانتقد كما تريد مايسوق ليك حد

  4. مفارقة عجيبة الباكوري _و ما قيل عن تخريبه لمشروع الطاقة _خارج اسوار السجن و الحديوي و مي نعيمة داخل السجن بسبب تجوينة رغم اننا غير متفقين معهما ؟طبعا مي نعيمة خرجت من السجن

  5. انها الانتخبات والاستحمار او مرض ااو ليست له مسؤلية على المواطنين في هده الضروف

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