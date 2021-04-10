وقفة أمام جماعة بوفكران

تفاصيل انتحار أربعيني ببوفكران.. ووالدته :”تعرض للتعنيف والحكرة”

منذ يوم واحد
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هبة بريس من بوفكران

اهتزت جماعة بوفكران باقليم مكناس، على واقعة انتحار شخص أربعيني شنقا بسبب ما وصفه “بالظلم والحكرة” الذي تعرض له من رجال سلطة . وفق رسالة تركها

وحسب تصريحات والدة الهالك ل”هبة بريس”، فالأخير طلب يوم الخميس سيارة إسعاف، لنقل أحد أقاربه للمستشفى، غير أنه طلب منه أداء مقابل مالي مقابل الاستفادة من هذه الخدمة ، قبل أن يؤكد على أنه لا يملك شيئا.

وتابعت والدة الهالك أن ابنها طالب بحقه في الاستفادة من التطبيب وسيارة الاسغاف بالمجان، حيث دخل في خلاف مع أعوان السلطة الذي تطور الى شجار ثم تعنيف في حقه.

وأضافت الام المكلومة، أن الراحل أكد لأسرته تعرضه للضرب والاهانة من طرف أعوان السلطة بسيارة أحدهم وبالشارع العام، لافتين أن الأمر أثر بشكل كبير على تفسيته ودفعه الى الانتحار شنقا بسطح بيته.

هذا وعاينت هبة بريس، صباح يومه السبت، خروج العشرات من أبناء المنطقة للاحتجاج أمام مقر الجماعة، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة الأشخاص الذين تسببوا في هذه الفاجعة.

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