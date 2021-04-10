عضو بارز بحزب “بايدن” تشيد بالدور “المهم” للمغرب في توحيد إفريقيا

هبة بريس

أشادت كارول موسلي براون، وهي عضو بارز بالحزب الديمقراطي الأمريكي، تقوم حاليا بزيارة للمغرب، بالدور “المهم” الذي يضطلع به المغرب في توحيد إفريقيا وإرساء أسس السلام والازدهار بالقارة.

وأكدت براون، التي حلت الجمعة، ضيفة على المؤسسة الدبلوماسية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في لقاء مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في الرباط، تمحور حول “تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا، حالة طارئة في ضوء الوباء والسياق الأمني”، في تصريح للصحافة، أنها لن تدخر جهدا من أجل دعم هذه الأهداف.

وردا على سؤال حول حالة حقوق المرأة في المملكة، قالت كارول موسلي براون عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إلينوا سابقا، إنها “أعجبت” بأوجه التقدم “المشجعة” التي حققتها المرأة المغربية.

كما أعربت الدبلوماسية السابقة وأول امرأة من أصول إفريقية- أمريكية تنتخب عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن التزامها بالعمل على المستوى الدولي لتسهيل هذا المسلسل.

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