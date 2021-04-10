لقاح كورنا
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الصين: سننتج 3 مليارات جرعة لقاح نهاية العام الحالي

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس - وكالات

قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية بالصين السبت، إن البلاد ستنتج 3 مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وأضاف المسؤول تشنغ تشونغ وي الذي يرأس أيضا فريقا لتنسيق مشروعات تطوير لقاح كوفيد-19 في الصين “في النصف الثاني من هذا العام سنكون قادرين تماما على تلبية احتياجاتنا”.

ورغم قيام الشركات المصنعة بتوسيع الطاقة الإنتاجية فمن غير الواضح إن كان الإنتاج يتزايد بمثل هذه السرعة. وقالت الحكومة إن الإنتاج تضاعف ثلاث مرات منذ الأول من فبراير حتى أواخر مارس إلى خمسة ملايين جرعة يوميا.

وقالت شركة سينوفاك بيوتيك الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات هذا الشهر، إنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ملياري جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة.

وتمتلك المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (سينوفارم) أيضا قدرة إنتاج سنوية مجمعة لا تقل عن 1.1 مليار جرعة من لقاحين مختلفين. وقالت الشركة إنها تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة مليارات لكنها لم تحدد إطارا زمنيا.

وذكرت شركة سينوفارم الجمعة أنها ستتمكن من توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا شهريا اعتبارا من شهر أبريل.

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