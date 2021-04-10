مصرع مهاجر مغربي غرقا في بحر “بلدة نيتونو” جنوب إيطاليا

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

أقدم مهاجر مغربي ، يبلغ من العمر 34 سنة، على وضع حد لحياته ملقيا بنفسه في بحر بلدة ” نيتونو ” الكائنة بمنطقة روما جنوب إيطاليا وفيما لم تعرف ملابسات الحادث.

وأوردت مصادرنا ، أن الهالك شوهد وهو يقوم بخلع ملابسه وألقى بنفسه في عرض البحر رغم اتسام الظروف الجوية بالاضطراب وموجة البرد، قبل أن يغيب عن الأنظار، وتطفو جثته هامدة بعد وقت فوق سطح البحر .

ووفق المصدر ، وصل الى مكان الحادثة كل من رجال الأمن وغواصين تابعين لجهاز الإنقاذ والمطافئ، الذين تمكنوا من انتشال جثة الضحية المغربية.

وفتحت السلطات المختصة، تحقيقا للوقوف على ملابسات هذا الحادث، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بحالة انتحار.

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