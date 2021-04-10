صورة تعبيرية

الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف أفراد أسرتين دخلوا في شجار عنيف

منذ 3 ساعات
0
هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، زوال أمس الجمعة 9 أبريل الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص دخلوا في شجار عنيف وعرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش قد توصلت بإشعار حول تبادل أفراد أسرتين للعنف بحي المسيرة، مما استدعى إيفاد أقرب دورية للشرطة لإعادة فرض النظام العام، غير أن المعنيين بالأمر واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بعد توقيف أحد المشتبه فيهم وحاولوا تخليصه منهم، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، مكنت من تحييد الخطر الناتج عنهم وتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون.. إحباط محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين

العيون.. إحباط محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس وكمية من…

منذ 58 دقيقة
Photo of الفيندق .. توقيف شخص وحجز 1500 قرص طبي مخدر

الفيندق .. توقيف شخص وحجز 1500 قرص طبي مخدر

منذ 19 ساعة
Photo of الصويرة : توقيف “دركي” غرر بقاصر إبنة مستشار من “البيجيدي”

الصويرة : توقيف “دركي” غرر بقاصر إبنة مستشار من…

منذ 23 ساعة
Photo of صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في عقده الرابع ضواحي تاونات

صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في عقده الرابع ضواحي…

منذ يوم واحد
Photo of توقيف شخص متورط في سرقة والاعتداء على مرشحين للهجرة بطنجة

توقيف شخص متورط في سرقة والاعتداء على مرشحين للهجرة…

منذ يوم واحد
Photo of تسليط الضوء على حادث حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين

تسليط الضوء على حادث حرق شابين صحراويين أحياء على…

منذ يوم واحد
Photo of بسبب الإرث..السجن النافذ 10 سنوات لشخص قتل شقيقه بتازة

بسبب الإرث..السجن النافذ 10 سنوات لشخص قتل شقيقه بتازة

منذ يومين
Photo of إصابة شخص بعد إنقلاب سيارته بحي 84 بالعيون

إصابة شخص بعد إنقلاب سيارته بحي 84 بالعيون

منذ يومين
Photo of إعتقال عشريني بتزنيت متهم بمحاولة إغتصاب أستاذة

إعتقال عشريني بتزنيت متهم بمحاولة إغتصاب أستاذة

منذ يومين
Photo of البيضاء.. إصابات في حادث انفجار داخل بمعمل بحي الألفة

البيضاء.. إصابات في حادث انفجار داخل بمعمل بحي الألفة

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق