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لقاح كورونا

الصحة العالمية: هناك “اختلال صادم” في توزيع لقاحات كورونا

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هناك “اختلالا صادما” في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على مستوى العالم وإن معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.

وقال إن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم لكن 87 في المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 في المئة فقط من الجرعات.

وتابع تيدروس في إفادة صحافية “تقريبا واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل. في الدول منخفضة الدخل واحد من بين أكثر من 500”.

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