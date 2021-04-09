برقية تعزية

الملك يعزي الملكة إليزابيث الثانية

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، على إثر وفاة زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة.

ومما جاء في برقية الملك: “تلقيت ببالغ الأسى نعي زوجكن المحبوب، صاحب السمو الملكي، الأمير فيليب، دوق إدنبرة”. “فلترقد روحه في سلام”.

وأعرب الملك بهذه المناسبة المحزنة، للملكة إليزابيث الثانية ولكافة أفراد الأسرة الملكية الجليلة والشعب البريطاني، باسمه الخاص، عن تعازي جلالته وعميق تعاطفه، وكذا عن تعازي الشعب المغربي.

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