زبناء ”بساتين بوسكورة“ يتسلمون شققهم السكنية خلال حفل خاص (+فيديو)

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت شركة ” بزيوي إيمو”، إحدى المقاولات الرائدة في البناء، عشية يومه الجمعة 9 أبريل 2021، ، حفلا، لتسليم مفاتيح الشقق لزبنائها، المستفيدين ضمن الدفعة الأولى، من مشروعها السكني ” بساتين بوسكورة” الكائن بالجماعة الحضرية بوسكورة بعمالة إقليم النواصر، بجهة الدار البيضاء-سطات.

وتم الاقتصار خلال هذا الحفل، على تسليم المفاتيح لعشرات فقط من زبنائها، نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا، مع احترام تام لكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها، من قبيل التباعد الجسدي، واستعمال الكمامات، وتعزيز احترام قواعد التنظيف والتطهير.

وعبر الزبناء الذين تسلموا مفاتيح شققهم السكنية بالمشروع السالف الذكر عن فرحتهم بهذا التسليم، مؤكدين أن الشقق المسلمة لهم ترقى لتطلعاتهم وتطابق ما تم الاتفاق عليهم في بداية المشروع.

ومن جهته قال مسؤول بالشركة، أن المشروع السكني بساتين بوسكورة، يمتد على 27 هكتار ويتضمن ثلاثة آلاف وحدة سكنية، تختلف بين السكن الاقتصادي والسكن والمتوسط، مؤكداً أن المشروع المذكور يتميز عن باقي المشاريع الأخرى بمجموعة من الخاصيات، كونه يوفر سكن اقتصادي بمرافق خاصة أهمها، إقامات مغلقة ومحروسة ومسابح خاصة وتوفير الأثاث المنزلي داخل الشقق السكنية.

وقالت الشركة في بلاغ سابق لها، أن مشروع “بساتين بوسكورة”، يعتبر مشروعا جديدا في سوق البناء بالمغرب، نجح المشرفون عليه، إلى حد كبير، في المزاوجة، مابين السكن الاقتصادي والسكن المتوسط بمواصفات عالية الجودة، لضمان سكن راق لزبنائنا، يحترم كرامة الإنسان، التي نعتبرها من أهم المبادئ التي ترتكز عليها استرايجيتنا السكنية.

وأضافت الشركة في ذات البلاغ أن المشروع الجديد، الذي اختارت له شعار” سكن راق بثمن اقتصادي”، إلى مشاريع سكنية أخرى، سبق أن أشرفت على بنائها شركة” بزيوي إيمو” من قبيل “بساتين الواحة” و”جنان بوسكورة” وrésidence du Palais .

ويتكون المشروع السكني،”بساتين بوسكورة”، الذي يتوسط مدينة بوسكورة، المعروفة بالمدينة الخضراء من قرابة 200 عمارة، أي ما يعادل 4000 شقة سكنية، أنجزت منها لحد الآن3000 شقة، لكن أهم مايميز هذا المشروع السكني، هو توفره على مسابح، وفضاءات خضراء، وفضاء للألعاب، إضافة إلى المصاعد والعديد من المرافق.

وختمت الشركة بلاغها مؤكدة أن هذا المشروع ”يمنح حياة أفضل لزبنائنا، كما أن شركة” بزيوي إيمو”، أخذت بعين الإعتبار في مشروعها السكني، هذا، تقريب العديد من الخدمات لزبنائها، ضمنها بناء خمس مؤسسات عمومية ذات جودة عالية، وحمامات راقية ومسجد، لجعل العيش في” بساتين بوسكورة” أكثر راحة“.

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