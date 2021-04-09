“الاستقلال”: التعليم العمومي يعيش ارتباكا خطيرا

هبة بريس ـ الرباط

لا يريد ان يفوت حزب “الاستقلال” الجلسة الشفوية التي ستنعقد يوم الاثنين دون الخوض في موضوع الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 52 من القانون الداخلي لمجلس النواب.

وتقدم الحزب بطلب لرئيس مجلس النواب أكد فيه أن التعليم العمومي يعيش على وقع ارتباك كبير وخطير، على إثر الاحتجاجات المتوالية التي تخوضها منذ أسابيع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للدفاع عن ملفهم المطلبي.

وانتقد الحزب غياب أي حوار مسؤول وبناء لمعالجة هذه الوضعية المقلقة التي تؤثر على استقرار الأسرة التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح، ولضمان استمرارية الدراسة بشكل عادي ومنتظم، وهو ما يؤثر مباشرة على مصير الموسم الدراسي الحالي، ويهدد بهدر كبير لزمن الإصلاح المستعجل لقطاع التعليم وتحقيق الأهداف الكبيرة التي حملها القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين.

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