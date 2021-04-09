البنك الدولي يرصد ملياري دولار للقاحات كورونا
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البنك الدولي يرصد ملياري دولار للقاحات كورونا حتى نهاية أبريل

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ وكالات

قال أكسل فان تروتسنبرغ العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي يوم الجمعة، إن مجموعة البنك سترصد ملياري دولار حتى نهاية أبريل لتمويل مشتريات لقاحات كورونا وأعمال تطويرها وتصنيعها.

وأضاف فان تروتسنبرغ أن البنك الدولي يعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الاتجاه.

ودعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى للبنك الدولي إلى التحلي بالإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.

وقال إن عدم الاتفاق على سبل إسقاط حقوق الملكية الفكرية للقاحات هو “مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع”.

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