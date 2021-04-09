مُتابعة رجل أمن بسبب تجاوزات مهنية بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة المذكور، أثناء اشتغاله في وقت سابق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه التجاوزات المهنية، التي يشتبه في ارتكابها بشكل متكرر خلال فترة اشتغاله بميناء طنجة المدينة، قد تسببت في تبديد أموال عمومية كانت مستحقة لمصالح إدارة الجمارك.

وقد تم، وفق البلاغ، إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة صباح أمس الخميس، بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي.

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