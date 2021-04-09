زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت واقفة والشركة خارج التغطية”
هبة بريس - الرباط
حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من زبناء شركة “أورانج” للاتصالات بالمغرب، بسبب انقطاع الانترنت من صباح يومه الجمعة.
وحسب شكايات عدد من زبناء الشركة، فقد تفاجأوا منذ صباح اليوم بانقطاع شبكة “الويفي و4g” من حواسيبهم وهواتفهم المحمولة، ما تسبب في تعطيل مصالحهم وعملهم.
وأكد المشتكون، أن عددا منهم يعملون عن بعد وفي حاجة ل”الانترنت” لقضاء عدد من الخدمات والأغراض قبل نهاية الاسبوع، معبرين عن تذمرهم من لامبالاة الشركة والوكالات التابعة لها باتصالات وشكايات الزبناء.
وتوعد عدد من المشتكون الشركة، بقطع اشتراكاتهم معها، والهجرة الى شركات أخرى تحترم زبائنها وتوفر لهم الخدمات الذين يؤدون مقابلها فواتير كل شهر .
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المجموع 15 آراء
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5 تعليقات
أنا متضرر من خدمات الإتصالات أورنج Orange لما أشحن مبلغ في هاتفي لكي أستخلص واجبات الاشتراك الشهرية يأخذون من المبلغ المرة الأولى أخذو 50 درهما والمرة الثانية 18 درهم وفي كل مرة أحتج بالمطالبة بتفسير عن ما أخذ من ملبغ الاشتراكات يخبرونني بأن أحد التقنيين من أورنج سيتصل بك بعد 48 ساعة بالأكثر لم يقم أحد باتصالي بعد مرور هذه المدة ثم أعد اتصال واحتج مرة أخرى قم بهذه العملية ما يقارب 16 اتصال لأخبرهم عن سرقة مبلغ الاشتراك وإقناعي بتفسير معقول عن هذه الخرقات في سرقة مبلغ الاشتراكات لم يحرك ساكن لاتصال بي ليخرني عن سبب ما يحصل فقمت بإلغاء الاشتراك مع الأسف خدمات متدنية وايضا الأنترنيت سبيب ضعيف جدا جدا وأغلب الأحيان منقع مهما كنت متواجد في مدن كبرى وقرب الأعمدة الاتصالات Orange مع الأسف يأخذون من الزبائن الكثير ويقطرون له القطرارات. أين هي جمعيات حماية المستهلك في هذا المجال ؟ ؟
عفوا يا هاتفي…
حسبت أن هاتفي معطل لكن الحقيقة أن حليمة عادت لعادتها القديمة…
هذا ليس بالمعقول وبدوري سوف اغير وأنتقل
فعلا الانقطاع كان مفاجئ وبدون سابق انذار لكن خارج عن ارادتهم اكيد هم الخاسرين نتمتى حل المشكلة سريعا
فعلا يوم كامل داز بدون اتصال مما سبب لي مشاكل في شغلي ومن المفروض الشركة احترام زبنائها