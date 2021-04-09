فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات لسنة 2021

هبة بريس

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن فتح باب الترشيح للدورة ال41 لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات برسم سنة 2021.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الجائزة تتوزع على صنفين يتمثل أولهما في جوائز للكتب المخطوطة، وتشمل المؤلفات والتقاييد، والمذكرات الشخصية، والكناشات العلمية، ومجموعات الفتاوى أو الرسائل، ودواوين الأشعار، والمجموعات الموسيقية، وكنانيش الملحون وسائر ما هو مخطوط مكتوب باللغة العربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني.

أما الصنف الثاني، يضيف البلاغ، فيتمثل في جوائز للوثائق المخطوطة، وتشتمل على الظهائر السلطانية، والرسائل الرسمية أو الشخصية أو الرسوم العدلية، والمحاسبات، والإجازات العلمية، وشهادات الأنساب وغيرها.

وحسب المصدر ذاته، فإن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات تنقسم إلى ثلاث جوائز تشجيعية تمنح في ستة عشر مركزا هي تطوان، وجدة، فاس، الرباط، بني ملال، الدار البيضاء، مراكش، الجديدة، أكادير، كلميم، العيون، الداخلة، تازة، القنيطرة، مكناس، سطات.

وأبرزت الوزارة أن مبالغ الجوائز التشجيعية الثلاث تبلغ 10 آلاف درهم بالنسبة للجائزة التشجيعية الأولى وسبعة آلاف درهم بالنسبة للجائزة التشجيعية الثانية وخمسة آلاف درهم بالنسبة للثالثة، مضيفة أن جائزة تقديرية كبرى قيمتها ثلاثون ألف درهم ستمنح لأحسن المخطوطات الفائزة بالجائزة التشجيعية الأولى الموزعة في الستة عشر مركزا.

وأوضحت أنه يعهد إلى لجنة علمية مختصة بتقييم المخطوطات والوثائق المشاركة، كما تلتزم الوزارة بضمان سلامة المخطوطات والوثائق المشاركة إلى حين إعادتها لأصحابها بعد تصويرها ورقمنتها، لغاية حفظها في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشيف المغرب بالرباط.

ودعت الوزارة كل راغب ممن يمتلك ذخيرة من مخطوطات أو وثائق أن يبادر إلى المشاركة في هذه الجائزة، وذلك بإيداع مشاركته بالمديريات الجهوية للثقافة، مقابل وصل مختوم، وتشفع كل مشاركة بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بمالكها ولاسيما اسمه العائلي والشخصي وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني، ونسخة من رقم حسابه البنكي تتضمن (الريب RIB) واسم الوكالة البنكية والمدينة.

وخلص البلاغ إلى أن فترة إيداع المخطوطات تمتد إلى غاية 30 ماي 2021.

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