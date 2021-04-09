الصويرة : توقيف “دركي” غرر بقاصر إبنة مستشار من “البيجيدي”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تباشر مصالح القسم القضائي للدرك بسرية الصويرة، تحقيقاتها مع ” دركي” حديث التعيين بالمركز الترابي لتافتاشت، بعد إعتقاله رفقة فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة بداخل سيارته، وهي إبنة مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية.

وكان عدد من سكان جماعة تفتاشت، قد حاصروا سيارة ” الدركي” رفقة الفتاة، وإخبروا مصالح الدرك، التي عملت على إقتياد الموقوفين، واحالة ” الدركي” على التحقيق بسرية الاقليم، فيما تم تحرير الفتاة التي تسلمها والدها .

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