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نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية قوية، اليوم الجمعة وغدا السبت، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات رعدية قوية (من 25 إلى 40 ملم) ستهم، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا من اليوم الجمعة وإلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت، أقاليم الحسيمة ودريوش وتازة وفاس وبولمان وصفرو وكرسيف وإفران والحاجب وخريبكة وشفشاون وأزيلال وبني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة محليا بهبات رياح وتساقط البرَد.

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