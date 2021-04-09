في بريطانيا.. لص يعيد أموالا مسروقة بعد اكتشافه أنها تبرعات لمسجد

هبة بريس - وكالات

أظهرت مقاطع فيديو غريبة لصا مُلثما وهو يعيد أموالا مسروقة إلى مكانها، بعد أن اكشتف أنها أموال تبرعات جُمعت لأحد مسجد، كان قد سرقها في وقت سابق.

و التقط مقطع الفيديو بينما كان اللص يحشر رزمةً من الأوراق داخل صندوق بريد ضحيته، مصرحا بأنه يُعيد المال بعد إدراكه أنه كان على خطأ، بحسب تقرير لصحيفة The Sun البريطانية.

جاء ذلك بعد أن التقطت الكاميرات صورا للمجرم الملثم وهو يحمل النقود عقب عملية سطو في برمنغهام أسفرت عن فتح الشرطة تحقيقاً في الواقعة، مما أثار مطالبات بالعثور على اللصوص سريعا، في الشبكات الاجتماعية.

ومنذ ذلك الحين، قيل أن اللصوص عرفوا مقدار الغضب المتزايد بسبب الجريمة، فقرروا العودة في جنح الليل لإعادة المال.

وفي مقطع الفيديو المسائي، يمكن سماع أحد اللصوص وهو يقول: “لم نكُن لنسرق من المسجد أبداً”، ثم ألقى باللوم على “المعلومات المغلوطة”.

وأظهرت مشاهد السرقة الضحية المنفرد وهو يمشي في الشارع حاملاً حقيبة، بينما تتعقبه سيارةٌ سوداء.

بعدها توقفت السيارة في منتصف الطريق ليقفز منها رجلان، اندفع أحدهما باتجاه الضحية وخطف حقيبته، قبل أن يهربا في السيارة.

لكن بعد بضع ساعات، ظهر اللص مرةً أخرى في مقطع فيديو، صوَّره شريكه بالجريمة، وهو يحمل الأوراق النقدية في يده.

ثم قال للكاميرا: “أنا هنا لأُعيد المال. لم نكن نعلم أنها أموال المسجد. لم نكُن لنسرق من المسجد أبداً، بل وصلت لنا معلومات مغلوطة”، وبعدها تقدَّم اللص في اتجاه المنزل، ثم نظر خلفه بتوتر، قبل أن يحشر النقود في الباب ويهرب على عَجل.

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