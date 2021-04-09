صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في عقده الرابع ضواحي تاونات

هبة بريس - خالد العروسي

أنهت صعقة كهربائية ، أمس الخميس 08 أبريل الجاري ، حياة شاب في عقده الرابع، حين كان يقوم بعملية ترميم غرفة مهجورة متواجدة بمنزله الطيني الكائن بدوار الرتيميين، التابع لجماعة الولجة بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر ” هبة بريس “، فإن الضحية البالغ من العمر حولي 40 سنة كان يقوم بالحفر على أحد جدران غرفة مهجورة بمنزله المذكور، قبل أن تنهي صعقة كهربائية حياته و التي كان مصدرها سلكا كهربائيا كان مدفونا داخل الجدار الذي لم ينتبه إليه أثناء الحفر

وفور علمها بالحادث استنفرت السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي عناصرها في عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس إلى حين إخضاعها للتشريح الطبي .

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