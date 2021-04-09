صورة تعبيرية

صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في عقده الرابع ضواحي تاونات

منذ 21 دقيقة
0
هبة بريس - خالد العروسي

أنهت صعقة كهربائية ، أمس الخميس 08 أبريل الجاري ، حياة شاب في عقده الرابع، حين كان يقوم بعملية ترميم غرفة مهجورة متواجدة بمنزله الطيني الكائن بدوار الرتيميين، التابع لجماعة الولجة بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر ” هبة بريس “، فإن الضحية البالغ من العمر حولي 40 سنة كان يقوم بالحفر على أحد جدران غرفة مهجورة بمنزله المذكور، قبل أن تنهي صعقة كهربائية حياته و التي كان مصدرها سلكا كهربائيا كان مدفونا داخل الجدار الذي لم ينتبه إليه أثناء الحفر

وفور علمها بالحادث استنفرت السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي عناصرها في عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس إلى حين إخضاعها للتشريح الطبي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف شخص متورط في سرقة والاعتداء على مرشحين للهجرة بطنجة

توقيف شخص متورط في سرقة والاعتداء على مرشحين للهجرة…

منذ ساعة واحدة
Photo of تسليط الضوء على حادث حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين

تسليط الضوء على حادث حرق شابين صحراويين أحياء على…

منذ 3 ساعات
Photo of بسبب الإرث..السجن النافذ 10 سنوات لشخص قتل شقيقه بتازة

بسبب الإرث..السجن النافذ 10 سنوات لشخص قتل شقيقه بتازة

منذ 13 ساعة
Photo of إصابة شخص بعد إنقلاب سيارته بحي 84 بالعيون

إصابة شخص بعد إنقلاب سيارته بحي 84 بالعيون

منذ 16 ساعة
Photo of إعتقال عشريني بتزنيت متهم بمحاولة إغتصاب أستاذة

إعتقال عشريني بتزنيت متهم بمحاولة إغتصاب أستاذة

منذ 22 ساعة
Photo of البيضاء.. إصابات في حادث انفجار داخل بمعمل بحي الألفة

البيضاء.. إصابات في حادث انفجار داخل بمعمل بحي الألفة

منذ يومين
Photo of طنجة .. توقيف 5 متورطين بحيازة وترويج المخدرات

طنجة .. توقيف 5 متورطين بحيازة وترويج المخدرات

منذ يومين
Photo of توقيف 6 مشجعين كرويين اعتدوا على فتاة وحطموا سيارات بالبيضاء

توقيف 6 مشجعين كرويين اعتدوا على فتاة وحطموا سيارات…

منذ يومين
Photo of لحظات بعد وفاة زوجته.. ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا

لحظات بعد وفاة زوجته.. ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا

منذ يومين
Photo of 9 قتلى و2166 جريح .. حصيلة حرب الطرق بالمدم خلال أسبوع

9 قتلى و2166 جريح .. حصيلة حرب الطرق بالمدم…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق