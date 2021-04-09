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إلى غاية 21 ماي .. المغرب يستمر في تعليق رحلاته مع 17 دولة

منذ 13 ساعة
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هبة بريس

قرر المغرب الاستمرار في تعليق رحلاته الجوية مع 17 دولة، بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا والخوف من الموجة الثالثة.

وأفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر، أن الأمر يتعلق بالدول التالية: اسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمانيا وسويسرا وهولندا وتركيا وإنجلترا ومصر والجزائر والكامرون وجمهورية الكونغو وغينيا كوناكري ومالي وغانا.

وأضاف ذات المصدر، أن قرار تعليق الرحلات سيستمر إلى غاية 21 ماي من السنة الحالية.

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تعليق واحد

  1. ما كل هذا الاحتقار للمغاربه العالقين في عديد من الدول الاوروبيه الذين ينتظرون العوده الى بلادهم خصوصا في بدايه هذا الشهر ! لماذا لا يتم التواصل معهم من طرف وزاره الداخليه ؟ وتمكينهم من الرجوع الى بلادهم كما تفعل الدول التي تحترم مواطنيها

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