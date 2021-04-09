المكي الحنودي

الحنودي: لم أحرض على خرق القانون و”تدوينتي” كانت هزلية

منذ 7 ساعات
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هبة بريس - الرباط

كشف المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، أن تدوينته المعاكسة لقرارت السلطات العمومية ليست بقرار بل كانت هولية للتنفيس عن المجتمع.

وقال الحنودي في تدوينة جديدة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا ، أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط الى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة ، ليس بقرار اداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ ، لاننا في تواصل دائم مع الساكنة المحلية ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية . ”

وتابعت رئيس جماعة لوطا قائلا :”ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات و التدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة،
“جندنا” كل الإمكانيات الجماعية المتاحة وسهرنا على التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية عملا بتوجيهات السلطات العمومية الإقليمية ، وما زلنا كذلك لأننا نعي جيدا أن الوضع مازال تطبعه الخطورة واننا في منتصف الطريق أو دونه لتجاوز الأزمة وتداعياتها .”

وجدد الحنودي التأكيد على أن تدوينته “ليست قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون ، لأنها كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة ، لكن ضخمها الاعلام أكثر من حجمها .”

وختم الحنودي تدوينته بالقول “أدعو ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .”

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‫3 تعليقات

  1. مسؤول يتحمل مسؤوليته وإن كان ينطق عن الهوى يجب عزله
    اما فيما يخص ما قاله آنفا يحاسب عليه لأنه يدخل في إطار التحريض على العصيان
    والنيابة العامة الكلمة الأخيرة.

  2. هذا السيد تكلم بصفته كرئيس جماعة مع الساكنة ويأتي الآن كي يختبأ وراء الهزل، سيدي أنت رجل مسؤول وكلامك يجب أن يكون موزونا يتسم بالجد، والحال أن هناك أمران إما أنك تعرضت لقرصة أذن للرجوع في كلامك باسم الهزل، أو أن وزارة الداخلية يجب تخضعك للمحاسبة وتنهي مهامك على رأس الجماعة.

  3. تدوينة هزلية وهو مسؤول في الإدارة العمومية
    الهزل عنود بلاصتو أوقتو

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