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هزة أرضية تضرب الجزائر

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية في ولاية باتنة.

ووفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية، “سجلت صباح اليوم الجمعة عند الساعة الـ 6:33 هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على مقياس ريختر”.

وأضافت أنه “تم تحديد مركز الهزة على مسافة 4 كم جنوب غرب أولاد سلام، بولاية باتنة”.

وفي مارس الماضي، وقع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري.

وقالت السلطات الجزائرية حينها إنه على إثر الهزة الأرضية تم تسجيل بعض حالات الهلع والذعر وسط السكان وخروجهم من المنازل، بالإضافة إلى تشققات في جدران بعض المساكن وانهيارات لبعض العقارات القديمة.

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تعليق واحد

  1. اللهم احفظ اخواننا بالجزائر و الدنيا

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