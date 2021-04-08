المنتج محمد كارتر ينفي طلاقه من الفنانة شيماء سيف

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

بعد الاشاعات التي طالت علاقتهما خلال الأيام الأخيرة، نفى المنتج المصري محمد كارتر خبر طلاقه من الفنانة المصرية شيماء سيف.

و اختار كارتر تفنيد الخبر عبر نشره بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة تجمعه بزوجته الفنانة شيماء مرفوقة بالتعليق التالي :”من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك انتي النفس اللي خارج و داخل مني انتي الضحكة اللي بضحكها انت القلب الي بعشقه”.

و اضاف :”الناس كلها بتتعامل على انك مراتي و هما ميعرفوش انك بنتي ايوا و الله بنتي و حبيبتي و كل حاجة ليا في الدنيا دي”.

و اختتم تدوينته قائلا:”بدعي لربنا في سري بانه يخليك ليا عمر و حب و قرب ميعرفش البعد أبدا” .

و يشار أن الفنانة شيماء سيف، خلقت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب إلغائها متابعة زوجها و نشرها رسالة غامضة عبر خاصية ستوري قائلة :”كل شيءٍ نصيب الحمد لله على كل حال”، الأمر الذي جعل متابعيها يرجحون فرضية انفصالها و زوجها المنتج المصري كارتر.

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