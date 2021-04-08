بسبب الإرث..السجن النافذ 10 سنوات لشخص قتل شقيقه بتازة
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بسبب الإرث..السجن النافذ 10 سنوات لشخص قتل شقيقه بتازة

منذ 32 دقيقة
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ع محياوي ـ هبة بريس

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لإستئنافية تازة، يوم أمس الأربعاء 07 أبريل 2021، بإدانة شخص بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بتهمة القتل العمد ، في حق شقيقه.

و تعود تفاصيل الواقعة، الى ليلة القدر من شهر رمضان من السنة الماضية 2020، حينما اندلعت مشاداة كلامية بين الشقيقين في منزل الأسرة بسبب الإرث ليتحول النزاع إلى تبادل الضرب بينهما ، حيث قام المتهم المدان بالسجن بالاعتداء على الضحية ، بواسطة السلاح الأبيض، على مستوى الرأس، فأرداه قتيلا في الحين في إحدى الدواوير بالجماعة القروية تيزي وسلي دائرة أكنول إقليم تازة.

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