اطلاق نار بتكساس
صورة من الأرشيف

إصابات في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس ـ وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة تتعامل مع حادث إطلاق نار في مدينة براين بولاية تكساس الأمريكية، أسفر عن وقوع مصابين.

وأفاد الفرع المحلي لقناة “سي بي إس” الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن الحادث وقع في مقر مؤسسة Kent Moore Cabinets، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، حسب مصادر في الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة، ولم يتم القبض على المشتبه به بعد.

ولم تعرف أي تفاصيل على الفور عن المشتبه به أو دوافعه وتم إغلاق مدرسة قريبة من مكان الحادث، لكن الإغلاق تم رفعه في وقت لاحق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا-المغرب.. ندوة افتراضية تبحث سبل تطوير “الجماعات الترابية

فرنسا-المغرب.. ندوة افتراضية تبحث سبل تطوير “الجماعات الترابية

منذ ساعتين
Photo of تركيا تستدعي السفير الإيطالي بعد تصريحات دراغي عن أردوغان

تركيا تستدعي السفير الإيطالي بعد تصريحات دراغي عن أردوغان

منذ ساعتين
Photo of إيران تعلن الإغلاق العام في 250 مدينة

إيران تعلن الإغلاق العام في 250 مدينة

منذ 4 ساعات
Photo of رئيس المكسيك: سأتلقى لقاح “أسترازينيكا” لأن مخاطره ضئيلة

رئيس المكسيك: سأتلقى لقاح “أسترازينيكا” لأن مخاطره ضئيلة

منذ 7 ساعات
Photo of فرنسا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

فرنسا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل…

منذ 8 ساعات
Photo of الشرطة الهولندية توقف رجلا دبر لمهاجمة مركز تلقيح ضد كورونا

الشرطة الهولندية توقف رجلا دبر لمهاجمة مركز تلقيح ضد…

منذ 9 ساعات
Photo of لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.. قاض يصدر حكما ضد نفسه

لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.. قاض يصدر حكما…

منذ 10 ساعات
Photo of بسبب ارتفاع الإصابات .. تونس تشدد إجراءات مكافحة “كورونا”

بسبب ارتفاع الإصابات .. تونس تشدد إجراءات مكافحة “كورونا”

منذ 11 ساعة
Photo of “فيسبوك”: لن نخطر المستخدمين الذين تسربت بياناتهم

“فيسبوك”: لن نخطر المستخدمين الذين تسربت بياناتهم

منذ 13 ساعة
Photo of إسبانيا تحصر التلقيح بـ”أسترازينيكا” لمن فوق 60 عاما

إسبانيا تحصر التلقيح بـ”أسترازينيكا” لمن فوق 60 عاما

منذ 14 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق