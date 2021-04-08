المغرب يتلقى الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
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وزارة الصحة : المغرب يتلقى الحصة الأولى من لقاحات كورونا بموجب آلية “كوفاكس”

منذ 18 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن المغرب تلقى الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بموجب آلية “كوفاكس”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن المغرب تمكن، بفضل نظام “كوفاكس”، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19″، والتي تمثل جزءا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصة تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير 2021 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكرت الوزارة، وفق المصدر ذاته، بأن المغرب شارك في آلية “كوفاكس” التي وضعها “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى شركاء آخرين.

ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بمبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن برنامج “كوفاكس” مكن، حتى الآن، أكثر من 100 دولة مشاركة، من الاستفادة من الولوج السريع والعادل إلى جرعات اللقاحات الآمنة والفعالة، والمعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي ستغطي ما يصل إلى 20 بالمائة من سكان كل بلد، وذلك بالرغم من الطلب الكبير وقلة توفر اللقاحات.

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تعليق واحد

  1. ولماذا يتم التكتم عن الكمية؟

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