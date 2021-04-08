المغرب يتلقى الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
الصورة من الارشيف

وزارة الصحة : المغرب يتلقى الحصة الأولى من لقاحات كورونا بموجب آلية “كوفاكس”

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن المغرب تلقى الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بموجب آلية “كوفاكس”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن المغرب تمكن، بفضل نظام “كوفاكس”، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19″، والتي تمثل جزءا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصة تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير 2021 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكرت الوزارة، وفق المصدر ذاته، بأن المغرب شارك في آلية “كوفاكس” التي وضعها “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى شركاء آخرين.

ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بمبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن برنامج “كوفاكس” مكن، حتى الآن، أكثر من 100 دولة مشاركة، من الاستفادة من الولوج السريع والعادل إلى جرعات اللقاحات الآمنة والفعالة، والمعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي ستغطي ما يصل إلى 20 بالمائة من سكان كل بلد، وذلك بالرغم من الطلب الكبير وقلة توفر اللقاحات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “البنك الأوروبي” و”الاتحاد الأوروبي” يمنحان شركة “لاماطيم” قرضا بقيمة 6 ملايين أورو

“البنك الأوروبي” و”الاتحاد الأوروبي” يمنحان شركة “لاماطيم” قرضا بقيمة…

منذ ساعتين
Photo of الحنودي يرد :”لا يخيفني التحقيق ومن حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة“

الحنودي يرد :”لا يخيفني التحقيق ومن حقنا في “التنفيس”…

منذ 3 ساعات
Photo of الاشتراكي الموحد: الدولة أغلقت الحقلين السياسي والنقابي

الاشتراكي الموحد: الدولة أغلقت الحقلين السياسي والنقابي

منذ 4 ساعات
Photo of نزهة مجدي: تجربة اعتقالي صعبة ومهينة

نزهة مجدي: تجربة اعتقالي صعبة ومهينة

منذ 5 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 564 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 564 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 5 ساعات
Photo of النيابة العامة تفتح تحقيقا مع رئيس جماعة لوطا

النيابة العامة تفتح تحقيقا مع رئيس جماعة لوطا

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل635 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل635 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 5 ساعات
Photo of عزواي تسائل العثماني على خلفية قرار الإغلاق

عزواي تسائل العثماني على خلفية قرار الإغلاق

منذ 5 ساعات
Photo of الحنودي :”جماعة لوطا لكم جميعا …حللتم أهلا ونزلتم سهلا“

الحنودي :”جماعة لوطا لكم جميعا …حللتم أهلا ونزلتم سهلا“

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق