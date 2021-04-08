تركيا تستدعي السفير الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي

تركيا تستدعي السفير الإيطالي بعد تصريحات دراغي عن أردوغان

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

استدعت الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: “نرفض وندين بحزم التصريحات غير اللائقة لرئيس الوزراء الإيطالي دراغي المعين مؤخرا عن رئيسنا، والذي وصل إلى الحكم بنتيجة الانتخابات”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد اتهم أردوغان بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي لم تجد مقعدا لها بجانب أردوغان خلال زيارتها لتركيا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ودعا دراغي في تصريحه “لتسمية الطغاة بأسمائهم” والتعامل معهم “بصراحة”، وذلك في إشارة إلى الرئيس التركي أردوغان.

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